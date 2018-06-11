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Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 15:36

В новой игре авторов "Ведьмака" можно будет создать собственную копию

Фото: &copy;&nbsp;CD Projekt Red

Фото: © CD Projekt Red

Разработчики удивили геймеров системой персонализации героев в новой игре про киберпанк.

Польская студия CD Projekt Red сегодня показала свою новую игру — Cyberpunk 2077. Разработчики впервые опубликовали трейлер будущего проекта.

Вместе с этим в Сети появилась информация, что игра будет распространяться без DRM-защиты. Таким образом, на персональных компьютерах не нужно будет проходить процесс онлайн-активации, что обычно негативно сказываться на производительности игр.

Также разработчики рассказали, что в новой игре можно будет создать персонажа, который полностью будет повторять внешность геймера. Поляки считают, что это положительно отразиться на впечатлениях геймеров, которые будут играть за собственную копию.

Напомним, что у игры Cyberpunk 2077 пока нет даты выхода. С момента анонса прошло пять лет.

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Сергей Сурепин
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