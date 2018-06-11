В новой игре авторов "Ведьмака" можно будет создать собственную копию

Разработчики удивили геймеров системой персонализации героев в новой игре про киберпанк.

Польская студия CD Projekt Red сегодня показала свою новую игру — Cyberpunk 2077. Разработчики впервые опубликовали трейлер будущего проекта.

Вместе с этим в Сети появилась информация, что игра будет распространяться без DRM-защиты. Таким образом, на персональных компьютерах не нужно будет проходить процесс онлайн-активации, что обычно негативно сказываться на производительности игр.

Также разработчики рассказали, что в новой игре можно будет создать персонажа, который полностью будет повторять внешность геймера. Поляки считают, что это положительно отразиться на впечатлениях геймеров, которые будут играть за собственную копию.