Женщины стали чаще интересоваться криптовалютой

Аналитик LBE Аньес де Ройера сообщил, что каждая восьмая женщина Великобритании инвестирует в криптовалюту.

В мае аналитическая фирма Etoro сообщала, что 9% от всей массы инвесторов в криптовалюты в мире — женщины. Организация Block Exchange сообщала о 13%. Согласно заверениям экспертов, с начала этого года количество участниц крипторынка выросло вдвое.

Аналитик LBE Аньес де Ройера заявил, что каждая восьмая женщина Великобритании инвестирует в криптовалюту. Если рассматривать девушек, родившихся после 1980 года, — то каждая пятая. Эксперт рассказал, что бытует ошибочное мнение, что криптовалюта интересна только мужчинам.

По его словам, это не более чем стереотип. За последние полгода среди клиентов LBE появилось сотни женщин. По словам эксперта, некоторые из них куда опытнее и успешнее инвесторов-мужчин.