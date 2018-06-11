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Опубликовано 11 июня 2018, 16:13

Microsoft перезапускает культовую игру о боевых жабах Battletoads

Разработчики порадовали всех поклонников классической серии. На этот раз игра визуально преобразится.

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

Microsoft купила студию Rare в 2003 году. Тогда же американская корпорация получила часть проектов этой команды.

Спустя 15 лет Microsoft анонсировала Battletoads. Впервые о возвращении легендарной серии разработчики говорили ещё три года назад. В новой игре будет многопользовательский режим на троих. Игра поддерживает разрешение 4K на Xbox One X.

Игра Battletoads выйдет в 2019 году. Оригинальная игра вышла в 1991 году.

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Сергей Сурепин
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