Microsoft перезапускает культовую игру о боевых жабах Battletoads

Microsoft купила студию Rare в 2003 году. Тогда же американская корпорация получила часть проектов этой команды.

Спустя 15 лет Microsoft анонсировала Battletoads. Впервые о возвращении легендарной серии разработчики говорили ещё три года назад. В новой игре будет многопользовательский режим на троих. Игра поддерживает разрешение 4K на Xbox One X.