Microsoft перезапускает культовую игру о боевых жабах Battletoads
Разработчики порадовали всех поклонников классической серии. На этот раз игра визуально преобразится.
Фото: © Microsoft
Microsoft купила студию Rare в 2003 году. Тогда же американская корпорация получила часть проектов этой команды.
Спустя 15 лет Microsoft анонсировала Battletoads. Впервые о возвращении легендарной серии разработчики говорили ещё три года назад. В новой игре будет многопользовательский режим на троих. Игра поддерживает разрешение 4K на Xbox One X.
Игра Battletoads выйдет в 2019 году. Оригинальная игра вышла в 1991 году.