В Госдуме прокомментировали расширение санкций против России
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Депутаты Государственной думы Антон Морозов и Алексей Чепа прокомментировали внесение IT-компаний из России в санкцийонный список США.
— Я сомневаюсь, что реальный вред они какой-то могут нанести, потому что это просто очередной политизированный шаг, попытка именно уколоть Россию и российские компании, — приводит РИА "Новости" слова члена Комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.
Другой парламентарий Алексей Чепа в свою очередь отметил, что России нужно "симметрично" ответить на действия Штатов.
— На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично, — сказал Чепа.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении трёх физических лиц и пяти компаний из РФ. Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что это связано с "киберугрозой со стороны работающих по указанию России организаций".