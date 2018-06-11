В Госдуме прокомментировали расширение санкций против России

Депутаты Государственной думы Антон Морозов и Алексей Чепа прокомментировали внесение IT-компаний из России в санкцийонный список США.

— Я сомневаюсь, что реальный вред они какой-то могут нанести, потому что это просто очередной политизированный шаг, попытка именно уколоть Россию и российские компании, — приводит РИА "Новости" слова члена Комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.

Другой парламентарий Алексей Чепа в свою очередь отметил, что России нужно "симметрично" ответить на действия Штатов.

— На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично, — сказал Чепа.