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Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 22:24

В Госдуме прокомментировали расширение санкций против России

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутаты Государственной думы Антон Морозов и Алексей Чепа прокомментировали внесение IT-компаний из России в санкцийонный список США.

— Я сомневаюсь, что реальный вред они какой-то могут нанести, потому что это просто очередной политизированный шаг, попытка именно уколоть Россию и российские компании, — приводит РИА "Новости" слова члена Комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.

Другой парламентарий Алексей Чепа в свою очередь отметил, что России нужно "симметрично" ответить на действия Штатов.

— На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично, — сказал Чепа.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении трёх физических лиц и пяти компаний из РФ. Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что это связано с "киберугрозой со стороны работающих по указанию России организаций".

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Артём Андреев
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