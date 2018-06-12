В Намибии нашли клюворыла

На пляже в Намибии учёные обнаружили останки неизвестного животного. Как сообщает Daily Mail, научное сообщество испытывало затруднения при идентификации находки.

Однако, как выяснилось позднее, исследователям удалось обнаружить редкого кита. Кит Кювье, или клюворыл Кювье, относится к отряду китообразных, семейство клюворылые, класс — млекопитающие. В своих размерах может достигать семи метров и массой в две-три тонны.