Автопилот Tesla станет полностью автономным уже в августе

Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot. По словам основателя компании Илона Маска, автопилот получит уже девятую версию, а само обновление ожидается в августе.

Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С "версией-9" наши автомобили станут полностью автономными Илон Маск

Несмотря на это, Маск не рассказал, что изменится в работе автопилота с выходом обновления.