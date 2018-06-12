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Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 07:14

Автопилот Tesla станет полностью автономным уже в августе

Ранее основатель компании говорил о том, что электромобили с автопилотом никогда не будут безопасными.

Фото: &copy;&nbsp;Tesla

Фото: © Tesla

Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot. По словам основателя компании Илона Маска, автопилот получит уже девятую версию, а само обновление ожидается в августе.

Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С "версией-9" наши автомобили станут полностью автономными

Илон Маск

Несмотря на это, Маск не рассказал, что изменится в работе автопилота с выходом обновления.

Напомним, 13 мая, после гибели водителя Уолтера Хуана, который тестировал систему автоматического вождения Tesla и врезался в отбойник, Маск поделился плохими новостями. Он заявил, что машины Tesla, ездящие в режиме автопилота, никогда не станут безопасными.

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Сергей Сурепин
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