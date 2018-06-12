Автопилот Tesla станет полностью автономным уже в августе
Ранее основатель компании говорил о том, что электромобили с автопилотом никогда не будут безопасными.
Фото: © Tesla
Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot. По словам основателя компании Илона Маска, автопилот получит уже девятую версию, а само обновление ожидается в августе.
Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С "версией-9" наши автомобили станут полностью автономными
Илон Маск
Несмотря на это, Маск не рассказал, что изменится в работе автопилота с выходом обновления.
Напомним, 13 мая, после гибели водителя Уолтера Хуана, который тестировал систему автоматического вождения Tesla и врезался в отбойник, Маск поделился плохими новостями. Он заявил, что машины Tesla, ездящие в режиме автопилота, никогда не станут безопасными.