В США запустили самый мощный суперкомпьютер в мире

Новое устройство по своей мощности может заменить 6,3 миллиарда человек. Компьютер справится с поставленной задачей за секунду.

Мощность нового компьютера — 200 петафлопс. Он может обрабатывать 200 000 триллионов вычислений в секунду. Мощность предыдущего самого мощного компьютера — 93 петафлопс, его создала китайская компания Sunway TaihuLight.

По словам разработчиков, примерно 6,3 миллиарда человек должны одновременно делать по расчёту каждую секунду в течение года, чтобы достичь того же, что Summit может сделать за секунду. Новый компьютер будут использовать для вычислений в области астрофизики, системной биологии и при исследовании рака.