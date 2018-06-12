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Опубликовано 12 июня 2018, 07:15

В США запустили самый мощный суперкомпьютер в мире

Фото: &copy; ORNL

Фото: © ORNL

Новое устройство по своей мощности может заменить 6,3 миллиарда человек. Компьютер справится с поставленной задачей за секунду.

IBM по заказу Национальной лаборатории Оук-Ридж Министерства энергетики США создала суперкомпьютер Summit. Сейчас это самый мощный суперкомпьютер в мире.

Мощность нового компьютера — 200 петафлопс. Он может обрабатывать 200 000 триллионов вычислений в секунду. Мощность предыдущего самого мощного компьютера — 93 петафлопс, его создала китайская компания Sunway TaihuLight.

По словам разработчиков, примерно 6,3 миллиарда человек должны одновременно делать по расчёту каждую секунду в течение года, чтобы достичь того же, что Summit может сделать за секунду. Новый компьютер будут использовать для вычислений в области астрофизики, системной биологии и при исследовании рака.

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Сергей Сурепин
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