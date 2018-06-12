Представлена самая бесполезная криптовалюта в мире

Её придумала компания, которая занимается издательством популярных компьютерных игр.

Компания Devolver Digital провела собственную презентацию в рамках главной игровой выставки Е3 2018. Презентацию провела, как и в прошлом году, ведущая Нина Стразерс.

Во время своего выступления девушка представила новую криптовалюту — Lootboxcoin. Идея её создания появилась на стыке популярности криптовалют и скандалов вокруг лутбоксов. Дело в том, что разработчиков игр часто критикуют за продажу косметических вещей.

Ведущая заявила, что в мире появилось множество "финансовых экспертов, ни черта не разбирающихся в теме". По словам Стразерс, Lootboxcoin — это нерегулируемая, ничем не обусловленная с точки зрения цены и "чертовски безопасная" криптовалюта.