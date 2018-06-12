Представлена самая бесполезная криптовалюта в мире
Фото: © twitter@devolverdigital
Её придумала компания, которая занимается издательством популярных компьютерных игр.
Компания Devolver Digital провела собственную презентацию в рамках главной игровой выставки Е3 2018. Презентацию провела, как и в прошлом году, ведущая Нина Стразерс.
Во время своего выступления девушка представила новую криптовалюту — Lootboxcoin. Идея её создания появилась на стыке популярности криптовалют и скандалов вокруг лутбоксов. Дело в том, что разработчиков игр часто критикуют за продажу косметических вещей.
Ведущая заявила, что в мире появилось множество "финансовых экспертов, ни черта не разбирающихся в теме". По словам Стразерс, Lootboxcoin — это нерегулируемая, ничем не обусловленная с точки зрения цены и "чертовски безопасная" криптовалюта.
Купить новую валюту можно только одним способом — через официальный сайт компании. После перечисления денег пользователю отправят "реальный, осязаемый Lootboxcoin". Одна монета стоит 150 долларов.