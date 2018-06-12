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Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 07:46

Представлена самая бесполезная криптовалюта в мире

Фото: &copy; twitter@devolverdigital

Фото: © twitter@devolverdigital

Её придумала компания, которая занимается издательством популярных компьютерных игр.

Компания Devolver Digital провела собственную презентацию в рамках главной игровой выставки Е3 2018. Презентацию провела, как и в прошлом году, ведущая Нина Стразерс.

Во время своего выступления девушка представила новую криптовалюту — Lootboxcoin. Идея её создания появилась на стыке популярности криптовалют и скандалов вокруг лутбоксов. Дело в том, что разработчиков игр часто критикуют за продажу косметических вещей.

Ведущая заявила, что в мире появилось множество "финансовых экспертов, ни черта не разбирающихся в теме". По словам Стразерс, Lootboxcoin — это нерегулируемая, ничем не обусловленная с точки зрения цены и "чертовски безопасная" криптовалюта.

Купить новую валюту можно только одним способом — через официальный сайт компании. После перечисления денег пользователю отправят "реальный, осязаемый Lootboxcoin". Одна монета стоит 150 долларов.

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Сергей Сурепин
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