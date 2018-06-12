В Швейцарии пройдёт первое голосование с использованием блокчейна

Летом этого года в городе Цуге (Швейцария) пройдёт пробное муниципальное голосование с использованием блокчейна. С его помощью власти планируют проверить работоспособность запущенной в ноябре 2017 года системы digital ID (eID), которая позволит гражданам голосовать с помощью своих мобильных устройств.

Сейчас в системе зарегистрировано 200 пользователей. Местных жителей спросят, что они думают по поводу фейерверков для предстоящего музыкального фестиваля Lakeside. Вместе с этим пользователям предложат ответить, должна ли система eID использоваться для голосования в будущем.