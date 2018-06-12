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Опубликовано 12 июня 2018, 07:45

Xiaomi потеряла больше миллиарда долларов за первый квартал 2018 года

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Emilio Morenatti, File

Фото: © AP Photo/Emilio Morenatti, File

Отчёт о состоянии дел в компании был опубликован ещё до того, как китайцы провели IPO.

В первом квартале 2018 года компания Xiaomi зафиксировала 1,09 миллиарда долларов чистого убытка. Это примерно в шесть раз меньше, чем за весь прошлый год.

Убыток был зафиксирован до проведения IPO. Согласно предварительной информации, IPO компании на 10 миллиардов долларов может стать крупнейшим в Гонконге с 2014 года. Ожидается, что около 30% суммы сделки будет реализовано в качестве китайских депозитарных расписок.

Также Xiaomi заявила, что прибыль фирмы за первый квартал 2018 года составит 162 миллиона долларов, если исключить "единовременные затраты".

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Сергей Сурепин
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