Xiaomi потеряла больше миллиарда долларов за первый квартал 2018 года

Отчёт о состоянии дел в компании был опубликован ещё до того, как китайцы провели IPO.

В первом квартале 2018 года компания Xiaomi зафиксировала 1,09 миллиарда долларов чистого убытка. Это примерно в шесть раз меньше, чем за весь прошлый год.

Убыток был зафиксирован до проведения IPO. Согласно предварительной информации, IPO компании на 10 миллиардов долларов может стать крупнейшим в Гонконге с 2014 года. Ожидается, что около 30% суммы сделки будет реализовано в качестве китайских депозитарных расписок.