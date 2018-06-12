Райан Гослинг получил сотрясение мозга на съёмках нового фильма

Популярный голливудский актёр исполнил главную роль в ленте "Первый человек: Жизнь Нила Армстронга".

Канадский актёр Райан Гослинг рассказал, что на съёмочной площадке фильма "Первый человек: Жизнь Нила Армстронга" он получил сотрясение мозга первой степени.

Это произошло во время того, как актёр тренировался на специальном устройстве NASA. По словам Гослинга, он чувствовал себя плохо, но не до конца был уверен в том, что с ним может произойти.