Создатель "Рика и Морти" выпустит собственную игру для виртуальной реальности

Новый проект Джастина Ройланда не менее безумен, чем популярный во всём мире мультсериал.

Во время презентации Sony на Е3 2018 анонсировали новую игру. Ей стала Trover Saves the Universe.

Проектом занимается автор сериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд. В трейлере показали главного героя, который принимает участие в ряде экшен-сцен. После этого ему пропускают электричество через ванну. Сам же Ройланд озвучил одного из персонажей игры.