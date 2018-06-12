Швеция передумала отказываться от наличных

Изначально страна практически полностью отказалась от денег. Теперь пытается вернуть их в оборот.

Комитет шведских законодателей хочет обязать крупные банки страны проводить операции с наличными. Новый закон касается банков, на депозитных счетах которых находится более восьми миллиардов долларов персональных денег граждан Швеции.

Банкиры недовольны. Они считают, что новая инициатива нарушает закон ЕС о конкуренции, заставляя обрабатывать наличные только некоторые банки. С помощью такого регулирования правительство хочет обеспечить 99% населения страны возможностью обналичивать деньги в радиусе 25 километров.