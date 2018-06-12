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Опубликовано 12 июня 2018, 11:08

Детский телеканал Disney прервал вещание из-за поцелуя двух девушек

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Richard Crosby

Фото: © Кадр из видео YouTube/Richard Crosby

После этого эпизода в новом трейлере The Last of Us 2 следовал видеоряд с жестокими сценами схваток.

Телеканал Disney XD прекратил трансляцию пресс-конференции Sony в рамках E3 2018. В основном телеканал показывает детские шоу.

Предполагается, что сделано это было из соображений цензуры. В трейлере The Last of Us 2 показали поцелуй двух девушек. Скорее всего, это была первая трансляция конференции Е3 на американском ТВ за последние годы. Выбор пал на детский канал, хотя на конференции часто показывают игры с высоким возрастным рейтингом.

Напомним, у игры The Last of Us 2 всё ещё нет даты выхода. Полный трейлер можно посмотреть ниже.

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Сергей Сурепин
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