Детский телеканал Disney прервал вещание из-за поцелуя двух девушек

Предполагается, что сделано это было из соображений цензуры. В трейлере The Last of Us 2 показали поцелуй двух девушек. Скорее всего, это была первая трансляция конференции Е3 на американском ТВ за последние годы. Выбор пал на детский канал, хотя на конференции часто показывают игры с высоким возрастным рейтингом.