Детский телеканал Disney прервал вещание из-за поцелуя двух девушек
Фото: © Кадр из видео YouTube/Richard Crosby
После этого эпизода в новом трейлере The Last of Us 2 следовал видеоряд с жестокими сценами схваток.
Телеканал Disney XD прекратил трансляцию пресс-конференции Sony в рамках E3 2018. В основном телеканал показывает детские шоу.
Предполагается, что сделано это было из соображений цензуры. В трейлере The Last of Us 2 показали поцелуй двух девушек. Скорее всего, это была первая трансляция конференции Е3 на американском ТВ за последние годы. Выбор пал на детский канал, хотя на конференции часто показывают игры с высоким возрастным рейтингом.
Напомним, у игры The Last of Us 2 всё ещё нет даты выхода. Полный трейлер можно посмотреть ниже.