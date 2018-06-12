Бен Аффлек нашёл себе новый фильм

Звезда "Исчезнувшей" и режиссёр Гэвин О’Коннор присматриваются к драме "Вышедший в тираж".

Бен Аффлек и Гэвин О’Коннор ведут переговоры со студией Warner Bros. Их заинтересовал проект "Вышедший в тираж".

В случае достижения соглашения О’Коннор получит режиссёрское кресло, а Аффлек — главную роль. Сценарий написал Брэд Ингелсби, известный по фильмам "Ночной беглец" и "Из пекла". Также Аффлек планирует спродюсировать фильм. Ранее он с Гэвином работал над фильмом "Расплата".