Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 11:29

Бен Аффлек нашёл себе новый фильм

Фото: &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

Звезда "Исчезнувшей" и режиссёр Гэвин О’Коннор присматриваются к драме "Вышедший в тираж".

Бен Аффлек и Гэвин О’Коннор ведут переговоры со студией Warner Bros. Их заинтересовал проект "Вышедший в тираж".

В случае достижения соглашения О’Коннор получит режиссёрское кресло, а Аффлек — главную роль. Сценарий написал Брэд Ингелсби, известный по фильмам "Ночной беглец" и "Из пекла". Также Аффлек планирует спродюсировать фильм. Ранее он с Гэвином работал над фильмом "Расплата".

"Вышедший в тираж" рассказывает о некогда популярном баскетболисте. Из-за пристрастия к таблеткам он в одночасье лишился всего: славы, денег и семьи.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Бен Аффлек
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar