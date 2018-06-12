Следующий iPhone получит новый разъём
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Если слухи верны, то решение команды из Купертино положительно скажется на унификации зарядных устройств.
В Сети появилась информация, что следующий iPhone получит новый разъём. На смену Lightning придёт USB-C.
Это решение было использовано в Macbook Pro 2016 года. Теперь же его хотят перенести и в смартфоны. Если слухи верны, то решение Apple хорошо скажется на унификации зарядок. Однако при этом пользователи будут вынуждены переходить на новые аксессуары.
Согласно предварительной информации, в этом году Apple покажет сразу три новых iPhone. Один из них будет преемником iPhone X.