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Опубликовано 12 июня 2018, 11:46

Следующий iPhone получит новый разъём

Фото: &copy; Википедия

Фото: © Википедия

Если слухи верны, то решение команды из Купертино положительно скажется на унификации зарядных устройств.

В Сети появилась информация, что следующий iPhone получит новый разъём. На смену Lightning придёт USB-C.

Это решение было использовано в Macbook Pro 2016 года. Теперь же его хотят перенести и в смартфоны. Если слухи верны, то решение Apple хорошо скажется на унификации зарядок. Однако при этом пользователи будут вынуждены переходить на новые аксессуары.

Согласно предварительной информации, в этом году Apple покажет сразу три новых iPhone. Один из них будет преемником iPhone X.

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Сергей Сурепин
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