Звезда "Дэдпула" сразится с акулами и викингами
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Райан Рейнольдс может принять участие в съёмках нового фильма Сэма Рэйми "Бермудский треугольник".
Согласно новым данным, актёр Райан Рейнольдс может сыграть главную роль в новом фильм Сэма Рэйми. Режиссёр готовится к съёмкам фантастической ленты "Бермудский треугольник".
Сценарий написал Джон Гэйтинс. Ранее он работал над фильмами "Могучие рейнджеры" и "Живая сталь".
Лента расскажет о знаменитом феномене. Исследует его физик-теоретик, доктор Фиска. Его и должен сыграть Рейнольдс. В итоге он отправился к треугольнику и открыл портал к острову, где живут викинги, нацисты и другие жертвы феномена.
Бермудский треугольник расположен в Атлантическом океане. Согласно легендам, в этом районе происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.