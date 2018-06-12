Звезда "Дэдпула" сразится с акулами и викингами

Лента расскажет о знаменитом феномене. Исследует его физик-теоретик, доктор Фиска. Его и должен сыграть Рейнольдс. В итоге он отправился к треугольнику и открыл портал к острову, где живут викинги, нацисты и другие жертвы феномена.