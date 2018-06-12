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Опубликовано 12 июня 2018, 11:50

Звезда "Дэдпула" сразится с акулами и викингами

Фото:&nbsp;&copy; Brent N. Clarke/Invision/AP, File

Фото: © Brent N. Clarke/Invision/AP, File

Райан Рейнольдс может принять участие в съёмках нового фильма Сэма Рэйми "Бермудский треугольник".

Согласно новым данным, актёр Райан Рейнольдс может сыграть главную роль в новом фильм Сэма Рэйми. Режиссёр готовится к съёмкам фантастической ленты "Бермудский треугольник".

Сценарий написал Джон Гэйтинс. Ранее он работал над фильмами "Могучие рейнджеры" и "Живая сталь".

Лента расскажет о знаменитом феномене. Исследует его физик-теоретик, доктор Фиска. Его и должен сыграть Рейнольдс. В итоге он отправился к треугольнику и открыл портал к острову, где живут викинги, нацисты и другие жертвы феномена.

Бермудский треугольник расположен в Атлантическом океане. Согласно легендам, в этом районе происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.

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Сергей Сурепин
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