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Опубликовано 12 июня 2018, 12:14

Netflix исказил информацию о криптовалютах

По информации, которую распространил сервис, цифровые деньги используют в основном для покупки незаконных товаров.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Vox

Фото: © Кадр из видео YouTube/Vox

В одном из выпусков шоу Explained на Netflix был допущен ряд фактических ошибок. Выпуск был посвящён криптовалютам.

Как рассказал бывший инженер BitGo Джеймсон Лопп, авторы видео грамотно объяснили природу биткоина и основу криптовалют. Правда, они ошиблись в трактовке технологии блокчейн и приписали ей ряд несуществующих недостатков. В частности, в шоу заявили, что Сатоши Накамото изобрёл блокчейн, а сама технология распределённого реестра лежит в основе всех без исключения криптовалют.

На деле первые упоминания о некой цепочке информационных блоков относятся к 1991 году, когда исследователи криптографии Стюарт Хабер и Скотт Сторнетта использовали дерево Меркла для обработки документов в одном блоке.

Также в видео было сказано, что криптовалютой в основном расплачиваются за приобретение незаконных товаров. По мнению инженера, это наносит вред репутации виртуальных денег.

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Сергей Сурепин
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