Netflix исказил информацию о криптовалютах
По информации, которую распространил сервис, цифровые деньги используют в основном для покупки незаконных товаров.
Фото: © Кадр из видео YouTube/Vox
В одном из выпусков шоу Explained на Netflix был допущен ряд фактических ошибок. Выпуск был посвящён криптовалютам.
Как рассказал бывший инженер BitGo Джеймсон Лопп, авторы видео грамотно объяснили природу биткоина и основу криптовалют. Правда, они ошиблись в трактовке технологии блокчейн и приписали ей ряд несуществующих недостатков. В частности, в шоу заявили, что Сатоши Накамото изобрёл блокчейн, а сама технология распределённого реестра лежит в основе всех без исключения криптовалют.
На деле первые упоминания о некой цепочке информационных блоков относятся к 1991 году, когда исследователи криптографии Стюарт Хабер и Скотт Сторнетта использовали дерево Меркла для обработки документов в одном блоке.
Также в видео было сказано, что криптовалютой в основном расплачиваются за приобретение незаконных товаров. По мнению инженера, это наносит вред репутации виртуальных денег.