Netflix исказил информацию о криптовалютах

В одном из выпусков шоу Explained на Netflix был допущен ряд фактических ошибок. Выпуск был посвящён криптовалютам.

Как рассказал бывший инженер BitGo Джеймсон Лопп, авторы видео грамотно объяснили природу биткоина и основу криптовалют. Правда, они ошиблись в трактовке технологии блокчейн и приписали ей ряд несуществующих недостатков. В частности, в шоу заявили, что Сатоши Накамото изобрёл блокчейн, а сама технология распределённого реестра лежит в основе всех без исключения криптовалют.

На деле первые упоминания о некой цепочке информационных блоков относятся к 1991 году, когда исследователи криптографии Стюарт Хабер и Скотт Сторнетта использовали дерево Меркла для обработки документов в одном блоке.