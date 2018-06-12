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Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 15:59

Скончался двухлетний мальчик из России, впавший в кому в Португалии

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Двухлетний Тихон из России, который впал в кому после воспаления гортани в Португалии, скончался в Москве. Об этом рассказал отец малыша.

— Наш озорник, наш путешественник, наш умник, наш смехотунчик. Мы с ним столько успели повидать и столько не успели... Мы трое были самыми счастливыми на свете. Тишка, спасибо тебе, — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце весны малышу стало плохо после перенесённого ларингита во время отдыха на острове Терсейра в Португалии. Ребёнок потерял сознание и пережил клиническую смерть. Мальчик был в реанимации госпиталя Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira в коме. Медики предупреждали, что у него может быть серьёзно повреждён мозг.

Родители мальчика связались с Минздравом и консульством РФ в Португалии в надежде получить помощь. Ребёнка доставили в Москву частной авиаперевозкой.

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Арина Демидова
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