Скончался двухлетний мальчик из России, впавший в кому в Португалии

Двухлетний Тихон из России, который впал в кому после воспаления гортани в Португалии, скончался в Москве. Об этом рассказал отец малыша.

— Наш озорник, наш путешественник, наш умник, наш смехотунчик. Мы с ним столько успели повидать и столько не успели... Мы трое были самыми счастливыми на свете. Тишка, спасибо тебе, — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце весны малышу стало плохо после перенесённого ларингита во время отдыха на острове Терсейра в Португалии. Ребёнок потерял сознание и пережил клиническую смерть. Мальчик был в реанимации госпиталя Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira в коме. Медики предупреждали, что у него может быть серьёзно повреждён мозг.