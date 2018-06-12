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Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 13:36

Аноним публикует в "Инстаграме" примеры плагиата в современном искусстве

Фото: &copy; instagram@whos____who

Фото: © instagram@whos____who

Автор аккаунта @whos____who сравнивает работы различных художников, многие из которых бывает сложно отличить друг от друга.

Зарубежные СМИ обратили внимание на анонимный инстаграм-аккаунт @whos____who. Он существует уже около двух лет и за это время стал популярной площадкой для обсуждения проблемы плагиата в современном искусстве.

Автор аккаунта регулярно сравнивает похожие работы разных художников и предлагает интернет-пользователям высказаться о подобных совпадениях. Своего мнения владелец аккаунта не высказывает.

  • <p></p> <p>Фото: &copy; instagram@<a href="https://www.instagram.com/whos____who/">whos____who</a></p>
    <p></p> <p>Фото: &copy; instagram@<a href="https://www.instagram.com/whos____who/">whos____who</a></p>
  • <p></p> <p>Фото: &copy; instagram@<a href="https://www.instagram.com/whos____who/">whos____who</a></p>
    <p></p> <p>Фото: &copy; instagram@<a href="https://www.instagram.com/whos____who/">whos____who</a></p>
  • <p></p> <p>Фото: &copy; instagram@<a href="https://www.instagram.com/whos____who/">whos____who</a></p>
    <p></p> <p>Фото: &copy; instagram@<a href="https://www.instagram.com/whos____who/">whos____who</a></p>
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Пользователи предполагают, что цель автора аккаунта — не обвинить кого-либо в плагиате, а просто показать, как часто художники используют похожие приёмы, и спровоцировать дискуссию о современном искусстве.

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Сергей Сурепин
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