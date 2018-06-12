Аноним публикует в "Инстаграме" примеры плагиата в современном искусстве

Автор аккаунта @whos____who сравнивает работы различных художников, многие из которых бывает сложно отличить друг от друга.

Зарубежные СМИ обратили внимание на анонимный инстаграм-аккаунт @whos____who. Он существует уже около двух лет и за это время стал популярной площадкой для обсуждения проблемы плагиата в современном искусстве.

Автор аккаунта регулярно сравнивает похожие работы разных художников и предлагает интернет-пользователям высказаться о подобных совпадениях. Своего мнения владелец аккаунта не высказывает.







