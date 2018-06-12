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Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 15:17

Поклонники спорта смогут заработать криптовалюту за фотографии

Специальные монеты получили название KODAKCoin. Они рассчитаны на любителей спорта.

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Public Domain Pictures

Фото: © Public Domain Pictures

Поклонники спорта в США могут получить криптовалюту KODAKCoin за фотографии. Инициатором выступила компания Kodak.

Фирма запустила блокчейн-сервис, чтобы пользователи могли работать с фотографиями на спортивных аренах NHL и NBA. Ради этого было заключено партнёрское соглашение между WENN Digital и Oak View Group. Оно даст возможность фотографам и поклонникам спорта воспользоваться ресурсами блокчейн-платформы KODAKOne, чтобы обрабатывать и загружать фото.

Чтобы воспользоваться платформой, нужно зарегистрироваться на сервисе. За работу на платформе пользователям будут выдавать призы в виде монет KODAKCoin.

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Сергей Сурепин
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