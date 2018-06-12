Поклонники спорта смогут заработать криптовалюту за фотографии

Фирма запустила блокчейн-сервис, чтобы пользователи могли работать с фотографиями на спортивных аренах NHL и NBA. Ради этого было заключено партнёрское соглашение между WENN Digital и Oak View Group. Оно даст возможность фотографам и поклонникам спорта воспользоваться ресурсами блокчейн-платформы KODAKOne, чтобы обрабатывать и загружать фото.