Искусственный интеллект научили следить за людьми сквозь стены

Учёные создали технологию RF-Pose. Она может определить позу и движения человека, находящегося за стеной.

Новая технология может пригодиться в спасательных работах, а также для наблюдения за пациентами, которые страдают болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом. Технология сочетает в себе систему искусственного интеллекта и беспроводное радиоустройство.

Фото: © Jason Dorfman, MIT CSAIL

RF-Pose предназначена для определения положения людей в пространстве. Сначала инженеры с помощью камеры следили за тем, как участвовавшие в эксперименте добровольцы говорят, ходят, сидят, открывают двери или ждут лифта.