Искусственный интеллект научили следить за людьми сквозь стены
Фото: © Jason Dorfman, MIT CSAIL
Учёные создали технологию RF-Pose. Она может определить позу и движения человека, находящегося за стеной.
Новая технология может пригодиться в спасательных работах, а также для наблюдения за пациентами, которые страдают болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом. Технология сочетает в себе систему искусственного интеллекта и беспроводное радиоустройство.
Фото: © Jason Dorfman, MIT CSAIL
RF-Pose предназначена для определения положения людей в пространстве. Сначала инженеры с помощью камеры следили за тем, как участвовавшие в эксперименте добровольцы говорят, ходят, сидят, открывают двери или ждут лифта.
Всего учёным удалось собрать несколько тысяч изображений. На основе фотографий они построили для каждого человека скелетную модель, а после показали её компьютеру вместе с соответствующим радиосигналом. Благодаря сочетанию данных система искусственного интеллекта смогла определить связь между позой и движениями модели, а также данными радиоустройства.