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Опубликовано 12 июня 2018, 15:26

Искусственный интеллект научили следить за людьми сквозь стены

Фото: &copy; Jason Dorfman, MIT CSAIL

Фото: © Jason Dorfman, MIT CSAIL

Учёные создали технологию RF-Pose. Она может определить позу и движения человека, находящегося за стеной.

Новая технология может пригодиться в спасательных работах, а также для наблюдения за пациентами, которые страдают болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом. Технология сочетает в себе систему искусственного интеллекта и беспроводное радиоустройство.

Фото: © Jason Dorfman, MIT CSAIL

Фото: © Jason Dorfman, MIT CSAIL

RF-Pose предназначена для определения положения людей в пространстве. Сначала инженеры с помощью камеры следили за тем, как участвовавшие в эксперименте добровольцы говорят, ходят, сидят, открывают двери или ждут лифта.

Всего учёным удалось собрать несколько тысяч изображений. На основе фотографий они построили для каждого человека скелетную модель, а после показали её компьютеру вместе с соответствующим радиосигналом. Благодаря сочетанию данных система искусственного интеллекта смогла определить связь между позой и движениями модели, а также данными радиоустройства.

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Сергей Сурепин
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