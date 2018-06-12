Галь Гадот променяла "Чудо-женщину" и комиксы на комедийный боевик

Ассистировать на съёмочной площадке звезде фильма DC будет не менее популярный актёр по прозвищу Скала.

Актриса Галь Гадот получила одну из главных ролей в фильме Red Notice. Точный сюжет фильма держится в секрете, однако известно, что это будет комедийный боевик про ограбления.

Режиссёр и сценарист — Роусон Маршалл Тербер ("Мы — Миллеры"). Вторая ведущая роль достанется Дуэйну Скале Джонсону. Кто станет третьим главным героем — неизвестно. Персонажи будут соперничать друг с другом.