Галь Гадот променяла "Чудо-женщину" и комиксы на комедийный боевик
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Ассистировать на съёмочной площадке звезде фильма DC будет не менее популярный актёр по прозвищу Скала.
Актриса Галь Гадот получила одну из главных ролей в фильме Red Notice. Точный сюжет фильма держится в секрете, однако известно, что это будет комедийный боевик про ограбления.
Режиссёр и сценарист — Роусон Маршалл Тербер ("Мы — Миллеры"). Вторая ведущая роль достанется Дуэйну Скале Джонсону. Кто станет третьим главным героем — неизвестно. Персонажи будут соперничать друг с другом.
Съёмки запланированы на апрель 2019 года. Выйдет фильм 12 июня 2020 года.