Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс дал интервью своему "брату-близнецу"

Американский актёр снялся в рекламе. В рамках видеопроекта он пообщался со своим "братом-близнецом".

Райан Рейнольдс принял участие в промокампании джина Aviation Gin. В рамках этого проекта он дал интервью своему воображаемому брату-близнецу Гордону.

Само видео было приурочено ко Всемирному дню джина. В ходе интервью Гордон высмеивал внешность Райана, а также задавал актёру вопросы по поводу Дня отца, второй части "Дэдпула" и его нового бизнеса.