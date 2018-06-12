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Опубликовано 12 июня 2018, 17:02

Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс дал интервью своему "брату-близнецу"

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Aviation American Gin

Фото: © Кадр из видео YouTube/Aviation American Gin

Американский актёр снялся в рекламе. В рамках видеопроекта он пообщался со своим "братом-близнецом".

Райан Рейнольдс принял участие в промокампании джина Aviation Gin. В рамках этого проекта он дал интервью своему воображаемому брату-близнецу Гордону.

Само видео было приурочено ко Всемирному дню джина. В ходе интервью Гордон высмеивал внешность Райана, а также задавал актёру вопросы по поводу Дня отца, второй части "Дэдпула" и его нового бизнеса.

Напомним, что в начале этого года Рейнольдс стал совладельцем компании по производству джина Aviation Gin. Ранее он давал интервью воображаемому брату-близнецу в 2016 году для издания GQ.

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Сергей Сурепин
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