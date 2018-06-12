"Пираты Карибского моря" появятся в популярной игре

Разработчики Kingdom Hearts 3 продолжают развивать проект, добавляя в него новых персонажей.

Во время E3 2018 разработчики Kingdom Hearts 3 показали новый трейлер. Вместе с этим стало известно, что в игре появятся "пираты Карибского моря".

В новом видео нам показали капитана Джека Воробья и его команду. По словам разработчиков, им удалось улучшить графику игры.