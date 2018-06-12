"Пираты Карибского моря" появятся в популярной игре
Фото: © Кадр из видео YouTube/Kingdom Hearts
Разработчики Kingdom Hearts 3 продолжают развивать проект, добавляя в него новых персонажей.
Во время E3 2018 разработчики Kingdom Hearts 3 показали новый трейлер. Вместе с этим стало известно, что в игре появятся "пираты Карибского моря".
В новом видео нам показали капитана Джека Воробья и его команду. По словам разработчиков, им удалось улучшить графику игры.
Выход Kingdom Hearts 3 запланирован на 29 января 2019 года на PlayStation 4 и Xbox One.