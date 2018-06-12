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Опубликовано 12 июня 2018, 19:44

"Пираты Карибского моря" появятся в популярной игре

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Kingdom Hearts

Фото: © Кадр из видео YouTube/Kingdom Hearts

Разработчики Kingdom Hearts 3 продолжают развивать проект, добавляя в него новых персонажей.

Во время E3 2018 разработчики Kingdom Hearts 3 показали новый трейлер. Вместе с этим стало известно, что в игре появятся "пираты Карибского моря".

В новом видео нам показали капитана Джека Воробья и его команду. По словам разработчиков, им удалось улучшить графику игры.

Выход Kingdom Hearts 3 запланирован на 29 января 2019 года на PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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