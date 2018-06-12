Фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал два миллиарда долларов
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Следующая задача Marvel — обогнать по сборам ленту "Звёздные войны: Пробуждение силы".
В конце апреля почти во всём мире вышел фильм "Мстители: Война бесконечности". Теперь стало известно, что лента преодолела отметку в два миллиарда долларов сборов в прокате.
На это фильму понадобилось 46 дней. Более 32% процентов было собрано на территории США — около 650 миллионов долларов. Далее идёт Китай — 353 миллиона долларов.
Если фильму удастся обогнать "Звёздные войны: Пробуждение силы" (2,068 миллиарда долларов), то он займёт третье место в списке самых кассовых картин за всю историю.