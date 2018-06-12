Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 19:44

Фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал два миллиарда долларов

Фото: &copy; Marvel

Фото: © Marvel

Следующая задача Marvel — обогнать по сборам ленту "Звёздные войны: Пробуждение силы".

В конце апреля почти во всём мире вышел фильм "Мстители: Война бесконечности". Теперь стало известно, что лента преодолела отметку в два миллиарда долларов сборов в прокате.

На это фильму понадобилось 46 дней. Более 32% процентов было собрано на территории США — около 650 миллионов долларов. Далее идёт Китай — 353 миллиона долларов.

Если фильму удастся обогнать "Звёздные войны: Пробуждение силы" (2,068 миллиарда долларов), то он займёт третье место в списке самых кассовых картин за всю историю.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • мстители
  • Marvel
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar