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Регион
Опубликовано 13 июня 2018, 11:45

В Госдуме назвали дату внесения проекта о повышении пенсионного возраста в РФ

Фото: &copy; РИА Новости / Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Правительство может 14 июня внести в Госдуму законопроект, в котором говорится о повышении в России пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отметим, что на данный момент стандартный возраст выхода на пенсию в РФ — 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что крайне осторожно относится к теме повышения пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что российское правительство склоняется к тому, чтобы поднять пенсионный возраст до 63 лет женщинам и до 65 лет мужчинам.

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Арина Демидова
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