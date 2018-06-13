В Госдуме назвали дату внесения проекта о повышении пенсионного возраста в РФ

Правительство может 14 июня внести в Госдуму законопроект, в котором говорится о повышении в России пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отметим, что на данный момент стандартный возраст выхода на пенсию в РФ — 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что крайне осторожно относится к теме повышения пенсионного возраста.