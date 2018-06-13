Автор "Игры престолов" озвучил название одного из будущих сериалов

Один из спин-оффов культового шоу называется "Длинная ночь". Мартин считает, что название отлично подходит сериалу.

В своём личном блоге писатель Джордж Мартин прокомментировал новость о том, что канал HBO заказал пилот одного из спин-оффов "Игры престолов". Он рассказал, что один из сериалов решили заморозить, однако канал всё же реализует несколько идей.

Вместе с этим Мартин добавил, что у одного из спин-оффов есть название. Он предложил HBO использовать наименование "Длинная ночь". По мнению писателя, такое громкое название говорит само за себя.