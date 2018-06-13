Steam начнёт полноценно работать в Китае
Создатели сервиса цифровой дистрибуции договорились о сотрудничестве с местной компанией.
Фото: © facebook.com/Steam
Компания Valve объявила о сотрудничестве с китайской студией Perfect World. Они совместно выпустят региональную версию Steam — магазин цифровой дистрибуции получит приписку China.
Новый магазин позволит игрокам и разработчикам полноценно взаимодействовать со Steam. Цель сотрудничества компаний — запуск и продвижение Steam в Китае. Исполнительный директор Perfect World также объявил, что компания выпустит ряд новых игр для Steam China.
Скорее всего, магазин Steam China будет серьёзно отличаться от оригинального. Причина — жёсткая цензура, которая царит в Китае. Также запуск региональной версии магазина может стать ответом платформе WeGame компании Tencent, которая представляет собой местный аналог Steam.