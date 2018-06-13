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Регион
Опубликовано 13 июня 2018, 10:15

Steam начнёт полноценно работать в Китае

Создатели сервиса цифровой дистрибуции договорились о сотрудничестве с местной компанией.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Steam

Фото: © facebook.com/Steam

Компания Valve объявила о сотрудничестве с китайской студией Perfect World. Они совместно выпустят региональную версию Steam — магазин цифровой дистрибуции получит приписку China.

Новый магазин позволит игрокам и разработчикам полноценно взаимодействовать со Steam. Цель сотрудничества компаний — запуск и продвижение Steam в Китае. Исполнительный директор Perfect World также объявил, что компания выпустит ряд новых игр для Steam China.

Скорее всего, магазин Steam China будет серьёзно отличаться от оригинального. Причина — жёсткая цензура, которая царит в Китае. Также запуск региональной версии магазина может стать ответом платформе WeGame компании Tencent, которая представляет собой местный аналог Steam.

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Сергей Сурепин
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