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Опубликовано 13 июня 2018, 11:37

Авторам Battlefield всё равно, купят их новую игру или нет

Фото &copy; EA Digital Illusions CE

Фото © EA Digital Illusions CE

По словам разработчиков, если геймерам не нравится наличие женщин в игре, то они могут её просто не покупать.

Креативный директор Electronic Arts Патрик Содерланд сделал достаточно громкое заявление. По его словам, издатель не намерен идти на поводу у недовольных геймеров.

Мы будем придерживаться выбранного курса, потому что, как я думаю, у людей, которые нас не понимают, есть два пути: либо принять наше видение, либо не покупать игру. Мне подойдут оба варианта

Патрик Содерланд

Также он добавил, что разработчики студии DICE настаивали на включении женщин в игру про Вторую мировую войну. Ранее дизайн-директор Battlefield V Алан Кёрц сослался на то, что ему предстоит отвечать перед собственной дочерью, если в игре не будет женщин.

Напомним, Battlefield V выходит 19 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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