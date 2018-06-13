Авторам Battlefield всё равно, купят их новую игру или нет
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По словам разработчиков, если геймерам не нравится наличие женщин в игре, то они могут её просто не покупать.
Креативный директор Electronic Arts Патрик Содерланд сделал достаточно громкое заявление. По его словам, издатель не намерен идти на поводу у недовольных геймеров.
Мы будем придерживаться выбранного курса, потому что, как я думаю, у людей, которые нас не понимают, есть два пути: либо принять наше видение, либо не покупать игру. Мне подойдут оба варианта
Патрик Содерланд
Также он добавил, что разработчики студии DICE настаивали на включении женщин в игру про Вторую мировую войну. Ранее дизайн-директор Battlefield V Алан Кёрц сослался на то, что ему предстоит отвечать перед собственной дочерью, если в игре не будет женщин.
Напомним, Battlefield V выходит 19 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.