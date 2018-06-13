В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ

По мнению главы семейного комитета ГД, такие интимные связи, как и после Олимпиады-80, приведут к увеличению числа матерей-одиночек.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в сексуальные отношения с иностранными спортсменами и болельщиками, которые приедут в Россию к чемпионату мира по футболу.

— Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее, — заявила Плетнёва в интервью радиостанции "Говорит Москва", упомянув опыт летних Олимпийских игр в 1980 году.

Она отметила, что интимные отношения с иностранцами приведут к росту не только числа матерей-одиночек, но и детей, воспитывающихся за рубежом в неполноценных семьях.

— Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их, — отметила председатель Госдумы.

Ранее, сборной Нигерии наоборот запрет на интим, в том числе на секс с российским девушками, а команде Аргентины наоборот рассказали правила съёма россиянок.