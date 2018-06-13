В Госдуме рассказали о состоянии здоровья Говорухина

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сообщила, что состояние режиссёра, главы комитета ГД Станислава Говорухина не такое тяжёлое, чтобы говорить о больнице, а сам он сейчас находится в санатории. Комментарий Драпеко приводит РИА "Новости".

— Он находится в санатории "Барвиха". У него не такое тяжёлое состояние, чтобы говорить о госпитализации. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили жене, — сообщила Драпеко.