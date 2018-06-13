Джеки Чан нашёл себе новый фильм

Он снимется в ленте "Проект икс". Компанию актёру составит популярный рестлер Джон Сина.

Джеки Чан и Джон Сина снимутся в боевике "Проект икс". Сценарий ленты написал Араш Амель ("Принцесса Монако"), режиссёр — Скотт Во ("Need for Speed: Жажда скорости").

Джеки Чан также выступит продюсером фильма. Эту должность он разделит с Джо Тамом, Эсмондом Жэнем и Гансом Каносой. Изначально исполнителем одной из главных ролей значился Сильвестр Сталлоне, однако актёр в итоге выбыл из проекта — на его место пришёл Сина.

Действие фильма развивается на китайском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на Среднем Востоке. Когда на предприятие нападают неизвестные, герой Джеки Чана должен организовать операцию по спасению работников. Помогает ему в этом бывший морской пехотинец в лице Сины.