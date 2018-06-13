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Опубликовано 13 июня 2018, 12:38

У Анджелины Джоли могут отобрать детей

Кадр фильма "Малефисента"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Малефисента"/ © Кинопоиск

Судья встал на сторону актёра Бреда Питта в процессе по разводу двух голливудских звёзд.

У актрисы Анджелины Джоли появился серьёзный повод для переживаний. Всё дело в том, что судья предупредил звезду о возможной потере опеки над детьми.

Судья потребовал, чтобы Джоли пересмотрела график свиданий детей с их отцом Бредом Питтом. Сейчас пара ведёт бракоразводный процесс. В противном случае опека над детьми перейдёт Питту.

Эта ситуация возникла из-за того, что этим летом Джоли будет работать в Лондоне — там проходят съёмки продолжения "Малефисенты". Актриса хотела забрать детей с собой, но Питта это не устроило, так как он из-за работы не может покинуть США. Джоли проигнорировала просьбу актёра не делать этого, после чего тот обратился в суд.

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Сергей Сурепин
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