У Анджелины Джоли могут отобрать детей

У актрисы Анджелины Джоли появился серьёзный повод для переживаний. Всё дело в том, что судья предупредил звезду о возможной потере опеки над детьми.

Эта ситуация возникла из-за того, что этим летом Джоли будет работать в Лондоне — там проходят съёмки продолжения "Малефисенты". Актриса хотела забрать детей с собой, но Питта это не устроило, так как он из-за работы не может покинуть США. Джоли проигнорировала просьбу актёра не делать этого, после чего тот обратился в суд.