"Прожорлив и жесток". Спецслужбы узнали о хулиганском детстве Ким Чен Ына

Появилась информация о файлах, которые в течение последнего десятилетия собирали разные спецслужбы. И в них описывается жизнь молодого Ким Чен Ына в частной школе Liebefeld-Steinhölzli в Кёнице, Швейцария. Он пришёл туда в 1994 году и оставался до 1997-го.

Фото © Соцсети

Образ, который составили на основе десятков интервью, имеет поразительное сходство с человеком, которого мы видим сегодня источник издания Axios

Фото © Соцсети. Ким Чен Ын в школьные годы

Характер у юного диктатора уже с детства был непростой. Бывшие учителя и учащиеся школы описывают "малыша" Ким Чен Ына как жадного, "прожорливого, чванливого, склонного к насилию мальчика". Кроме того, будущий северокорейский лидер легко отвлекался и отставал в учёбе. А ещё зачастую поколачивал сверстников и требовал безропотного подчинения.

Ким Чен Ын был (небрежным. — Прим. Лайфа) учеником и требовал рабской лояльности от других детей источник издания Axios

Фото © Соцсети. Ким Чен Ын в школьные годы

Хулиган с детства умел нагнать страха. Но самым угрожающим и жутким, согласно воспоминаниям, была одна фраза, которую постоянно бросал юный задира по окончании игр с ребятами: "Вы ещё меня вспомните". Так и вышло: спустя несколько лет Человек-ракета действительно попытался громко заявить о себе. Но мир — это уже не школа.