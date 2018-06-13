В новой Fallout не будет режима королевской битвы

Компания Bethesda не планирует гнаться за трендами, поэтому разработчики не будут использовать режим королевской битвы в своих играх. Такой информацией поделился вице-президент компании Пит Хайнс.

У нас точно нет ничего, связанного с королевской битвой. Мы никогда не следовали по стопам трендов и не планируем этого делать

Хайнс добавил, что сейчас королевская битва популярна, но это не значит, что этот режим будет гармонично вписываться во все игры. В том числе это касается проектов, которыми занимается Bethesda.