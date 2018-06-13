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Регион
Опубликовано 13 июня 2018, 14:50

Microsoft не будет выпускать новый Xbox в следующем году

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Представители американской корпорации заявили, что они пока не определились с датой релиза.

Во время проведения E3 руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компания уже работает над новым Xbox One. Разработчики планируют выпустить несколько новых гаджетов.

После этого в Сети появилась информация, что новые консоли выйдут в 2019 году. Однако бизнес-руководитель Xbox в Азии Джереми Хинтон рассказал, что в компании упорно работают над тем, чтобы консоль анонсировали в следующем году. Речи о выходе пока не идёт.

Представители Microsoft при этом заявили, что конкретных сроков пока никто не называет.

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Сергей Сурепин
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