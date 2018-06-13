Microsoft не будет выпускать новый Xbox в следующем году
Фото © Pixabay
Представители американской корпорации заявили, что они пока не определились с датой релиза.
Во время проведения E3 руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компания уже работает над новым Xbox One. Разработчики планируют выпустить несколько новых гаджетов.
После этого в Сети появилась информация, что новые консоли выйдут в 2019 году. Однако бизнес-руководитель Xbox в Азии Джереми Хинтон рассказал, что в компании упорно работают над тем, чтобы консоль анонсировали в следующем году. Речи о выходе пока не идёт.
Представители Microsoft при этом заявили, что конкретных сроков пока никто не называет.