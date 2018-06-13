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Регион
Опубликовано 13 июня 2018, 16:54

Путин переназначил полпредов президента в Совфеде и Госдуме

Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер Владимир Путин переназначил полномочных представителей президента в Госдуме и Совете Федерации. Так, Артур Муравьёв сохранил свой пост в верхней палате парламента, а Гарри Минх — в нижней. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Михаил Кротов назначен полномочным представителем президента в Конституционном суде.

Указы российского лидера вступают в силу со дня их подписания.

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Янковская Ольга
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