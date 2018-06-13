Путин переназначил полпредов президента в Совфеде и Госдуме

Российский лидер Владимир Путин переназначил полномочных представителей президента в Госдуме и Совете Федерации. Так, Артур Муравьёв сохранил свой пост в верхней палате парламента, а Гарри Минх — в нижней. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.