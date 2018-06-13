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Опубликовано 13 июня 2018, 15:54

Fortnite вышла на самой популярной консоли 2017 года

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Nintendo

Фото: © Кадр из видео YouTube/Nintendo

Владельцы консоли Nintendo Switch дождались релиза одной из главных игр этого года.

Студия Epic Games всё же выпустила Fortnite на консоли Nintendo Switch. Игра доступна всем желающим.

Загрузить Fortnite могут все владельцы Switch абсолютно бесплатно. Разработчики обещают обновлять игру каждую неделю. Теперь игроки на всех платформах, помимо PlayStation 4, могут сражаться друг с другом.

Напомним, что ранее игра вышла на iOS. Владельцы Android-устройств всё ещё ожидают релиза.

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Сергей Сурепин
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