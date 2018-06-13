Новая PlayStation будет айфоном в мире игровых консолей

Компания Nvidia готовится представить этим летом новые видеокарты семейства GTX 1100. При этом компания AMD переносит релиз своих новых устройств, что повлияет на дату выхода новых консолей.

Новые чипы от AMD следует ожидать в 2021 году. По всей видимости, именно тогда и выйдет новая консоль PlayStation. Она будет использовать видеокарту поколения Navi. По словам производителя, это позволит повысить мощность консоли, сделав её айфоном в мире игровых приставок.