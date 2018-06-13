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Регион
Опубликовано 13 июня 2018, 20:01

Татьяна Москалькова отправится на Украину 18 июня

Фото: &copy; kremlin.ru

Фото: © kremlin.ru

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась с визитом в РФ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поедет на Украину 18 июня, сообщает ТАСС, отметив, что она посетит и Херсон.

— Моё посещение в Херсоне, согласно "дорожной карте", разработанной омбудсменами, планируется 18 июня, — сообщила Москалькова.

Ранее стало известно, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова поехала в РФ, где планирует посетить украинских заключённых. Украинский омбудсмен отметила, что сейчас составляет список тех, кого планирует посетить. По её словам, визит начнётся с Москвы.

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Арина Демидова
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