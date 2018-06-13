Татьяна Москалькова отправится на Украину 18 июня

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поедет на Украину 18 июня, сообщает ТАСС, отметив, что она посетит и Херсон.

Ранее стало известно, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова поехала в РФ, где планирует посетить украинских заключённых. Украинский омбудсмен отметила, что сейчас составляет список тех, кого планирует посетить. По её словам, визит начнётся с Москвы.