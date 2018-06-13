Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июня 2018, 21:30

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп. Фото: &copy; Facebook/Gage Skidmore

Дональд Трамп. Фото: © Facebook/Gage Skidmore

С соответствующим предложением выступили депутаты от норвежской Партии прогресса.

Депутаты от норвежской Партии прогресса, которая входит в коалиционное правительство государства, выдвинули президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По информации местных СМИ, такое решение принято, так как депутаты уверены: Трамп достоин награды за усилия, направленные на поиски мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

— Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока он ещё очень хрупкий, и поэтому мы должны делать всё от нас зависящее, чтобы он принёс хорошие результаты, — заявил один из авторов инициативы, экс-глава Минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен.

Отметим, что срок подачи заявок на присуждение Нобелевской премии мира за этот год завершился 31 января. Поэтому, видимо, Трампа предложили номинировать на премию 2019 года.

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • В мире
  • Нобелевская премия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar