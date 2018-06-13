Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп. Фото: © Facebook/Gage Skidmore
С соответствующим предложением выступили депутаты от норвежской Партии прогресса.
Депутаты от норвежской Партии прогресса, которая входит в коалиционное правительство государства, выдвинули президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По информации местных СМИ, такое решение принято, так как депутаты уверены: Трамп достоин награды за усилия, направленные на поиски мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова.
— Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока он ещё очень хрупкий, и поэтому мы должны делать всё от нас зависящее, чтобы он принёс хорошие результаты, — заявил один из авторов инициативы, экс-глава Минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен.
Отметим, что срок подачи заявок на присуждение Нобелевской премии мира за этот год завершился 31 января. Поэтому, видимо, Трампа предложили номинировать на премию 2019 года.