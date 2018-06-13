Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

С соответствующим предложением выступили депутаты от норвежской Партии прогресса.

Депутаты от норвежской Партии прогресса, которая входит в коалиционное правительство государства, выдвинули президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По информации местных СМИ, такое решение принято, так как депутаты уверены: Трамп достоин награды за усилия, направленные на поиски мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

— Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока он ещё очень хрупкий, и поэтому мы должны делать всё от нас зависящее, чтобы он принёс хорошие результаты, — заявил один из авторов инициативы, экс-глава Минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен.