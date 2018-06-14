Япония рассматривает Владивосток как площадку для встречи Абэ и Ким Чен Ына

Ранее японский премьер неоднократно говорил о желании обсудить "непосредственно" с Ким Чен Ыном существующие проблемы.

Правительство Японии рассматривает Владивосток в качестве площадки для проведения переговоров между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Встреча Абэ и Ким Чен Ына может состояться во Владивостоке благодаря тому, что Россия пригласила северокорейского лидера на Восточный экономический форум. Об участии в нём Синдзо Абэ было объявлено ещё в прошлом году.