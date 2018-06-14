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Регион
Опубликовано 14 июня 2018, 02:06

Япония рассматривает Владивосток как площадку для встречи Абэ и Ким Чен Ына

Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Ранее японский премьер неоднократно говорил о желании обсудить "непосредственно" с Ким Чен Ыном существующие проблемы.

Правительство Японии рассматривает Владивосток в качестве площадки для проведения переговоров между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Встреча Абэ и Ким Чен Ына может состояться во Владивостоке благодаря тому, что Россия пригласила северокорейского лидера на Восточный экономический форум. Об участии в нём Синдзо Абэ было объявлено ещё в прошлом году.

Напомним, Япония и КНДР ведут переговоры о встрече своих лидеров с весны. Отмечалось, что она может состояться или в августе в Пхеньяне, или в сентябре на полях международного форума.

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Артём Андреев
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