Япония рассматривает Владивосток как площадку для встречи Абэ и Ким Чен Ына
Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Ранее японский премьер неоднократно говорил о желании обсудить "непосредственно" с Ким Чен Ыном существующие проблемы.
Правительство Японии рассматривает Владивосток в качестве площадки для проведения переговоров между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.
Встреча Абэ и Ким Чен Ына может состояться во Владивостоке благодаря тому, что Россия пригласила северокорейского лидера на Восточный экономический форум. Об участии в нём Синдзо Абэ было объявлено ещё в прошлом году.
Напомним, Япония и КНДР ведут переговоры о встрече своих лидеров с весны. Отмечалось, что она может состояться или в августе в Пхеньяне, или в сентябре на полях международного форума.