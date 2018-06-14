"Жёсткий вариант". Проект о новом пенсионном возрасте ждут в Думе уже завтра

По мнению депутата, документ может быть смягчён по мере прохождения через чтения.

Правительство уже завтра или послезавтра может внести на рассмотрение в Государственную думу РФ проект закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Я могу предположить, что это может быть сделано либо сегодня вечером, либо завтра утром, — приводит его слова РИА "Новости".

Нилов не исключил, что будет внесён "достаточно жёсткий вариант", который затем будет смягчаться.

Ранее сообщалось, что правительство сегодня рассмотрит этот проект закона. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин. По данным СМИ, его могут предложить поднять до 65 и 60 лет соответственно.