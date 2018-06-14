На Pornhub нашли запрещённые видео, снятые скрытой камерой в туалетах

В США и Южной Корее жалуются на вуайеристов, оккупировавших туалеты и другие приватные места.

Журналисты Motherboard обнаружили на порносайте PornHub сотни видео в жанре подглядывания — Upskirt. Несмотря на то что данные ролики нарушают законы многих стран, сервис не спешит их удалять.

Жанр Upskirts чрезвычайно распространён на многих сайтах для взрослых. Его авторы выкладывают видео, которые сняли в туалетах, раздевалках и прочих местах, как правило, с помощью скрытой камеры. В большинстве случаев подобный контент нарушает права появившихся на видео людей, которых запечатлели без их ведома. Motherboard обнаружила на PornHub частный Upskirts-форум с 220 000 участниками, которые тиражируют подобные ролики.

PornHub заявлял, что категорически запрещает размещение видео, нарушающих закон или чью-то приватность. Однако журналисты выяснили, что ролики остаются на сайте до того момента, пока кто-то не пожалуется на них. Motherboard полагает, что модераторы сервиса не занимаются самостоятельным удалением подобного контента.