Вячеслав Володин заявил, что Станислав Говорухин скончался

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что режиссёр Станислав Говорухин скончался. По его словам, это случилось в санатории "Барвиха".

— В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин, — сказал председатель нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что Станислав Говорухин боролся с болезнью до конца, "но она его победила".

Депутаты Госдумы почтили память режиссёра минутой молчания.

Напомним, сообщения о смерти Станислава Говорухина появились накануне, однако вскоре были опровергнуты. Жена режиссёра заверяла, что он чувствует себя прекрасно.