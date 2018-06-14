Вячеслав Володин заявил, что Станислав Говорухин скончался
Станислав Говорухин. Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что режиссёр Станислав Говорухин скончался. По его словам, это случилось в санатории "Барвиха".
— В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин, — сказал председатель нижней палаты парламента.
Он подчеркнул, что Станислав Говорухин боролся с болезнью до конца, "но она его победила".
Депутаты Госдумы почтили память режиссёра минутой молчания.
Напомним, сообщения о смерти Станислава Говорухина появились накануне, однако вскоре были опровергнуты. Жена режиссёра заверяла, что он чувствует себя прекрасно.
Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссёр. Среди его картин такие известные фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "Ворошиловский стрелок" и другие.