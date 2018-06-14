Песков о призыве к россиянкам отказаться от секса с гостями ЧМ: Сами разберутся
Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента заявил, что то, что написано в паспорте болельщика, наилучшим образом характеризует то, с каким подходом наша страна погружается в атмосферу праздника.
Предложение главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, которая призвала россиянок не вступать в сексуальные отношения с прибывшими на ЧМ-2018 иностранцами, не относится к компетенции Администрации Президента. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать этот вопрос.
— Я не думаю, что это может быть и должно быть главной новостью, тем более главным вопросом Кремля, — заявил он. — Но не удержусь, чтобы не призвать вас посмотреть на паспорт болельщика и прочитать, что там написано внизу.
По словам Пескова, то, что написано в паспорте болельщика, наилучшим образом характеризует атмосферу праздника и то, с каким подходом наша страна в него погружается.
— Что касается наших российских женщин, они сами разберутся с этим вопросом, — добавил представитель Кремля. — Они лучшие женщины в мире.
Как ранее писал Лайф, Плетнёва ранее заявила, что интимные связи с иностранцами, как и после Олимпиады-80, приведут к увеличению числа матерей-одиночек.