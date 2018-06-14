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Регион
Опубликовано 14 июня 2018, 10:12

К Fortnite менее чем за год приобщилось 125 миллионов геймеров

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Игра продолжает бить все рекорды по популярности среди киберспортсменов и обычных геймеров.

Студия Epic Games продолжает отчитываться об успехах игры Fortnite. Теперь стало известно, что аудитория шутера менее чем за год достигла 125 миллионов пользователей.

Эти данные стали первыми официальными с января 2018 года. Ранее сообщалось, что в шутер играло 40 миллионов человек.

Сейчас Fortnite продолжает бить рекорды по просмотрам на YouTube и Twitch. При этом разработчики регулярно продолжают выпускать обновления и добавлять в игру новые режимы.

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Сергей Сурепин
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