К Fortnite менее чем за год приобщилось 125 миллионов геймеров
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Игра продолжает бить все рекорды по популярности среди киберспортсменов и обычных геймеров.
Студия Epic Games продолжает отчитываться об успехах игры Fortnite. Теперь стало известно, что аудитория шутера менее чем за год достигла 125 миллионов пользователей.
Эти данные стали первыми официальными с января 2018 года. Ранее сообщалось, что в шутер играло 40 миллионов человек.
Сейчас Fortnite продолжает бить рекорды по просмотрам на YouTube и Twitch. При этом разработчики регулярно продолжают выпускать обновления и добавлять в игру новые режимы.