Толстой: Говорухин никогда не боялся говорить правду
Депутат Пётр Толстой. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Депутат Госдумы отметил, что режиссёр пользовался огромным авторитетом в стране и его уход станет невосполнимой утратой.
Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой заявил, что режиссёр Станислав Говорухин был неравнодушным человеком, который не боялся говорить правду.
— Он пользовался огромным авторитетом в стране, уважением людей самых разных политических взглядов, потому что был человеком неравнодушным, человеком своей позиции, никогда не боявшимся говорить правду, — сказал Толстой в интервью НСН.
Депутат выразил соболезнования родным и близким режиссёра и подчеркнул, что смерть Говорухина является невосполнимой утратой.
Народный артист России, кинорежиссёр и председатель Комитета Госдумы по культуре скончался сегодня после длительной болезни. По предварительной информации, он умер от острой сердечной недостаточности.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что смерть Говорухина будет трудно принять.