Толстой: Говорухин никогда не боялся говорить правду

Депутат Госдумы отметил, что режиссёр пользовался огромным авторитетом в стране и его уход станет невосполнимой утратой.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой заявил, что режиссёр Станислав Говорухин был неравнодушным человеком, который не боялся говорить правду.

— Он пользовался огромным авторитетом в стране, уважением людей самых разных политических взглядов, потому что был человеком неравнодушным, человеком своей позиции, никогда не боявшимся говорить правду, — сказал Толстой в интервью НСН.

Депутат выразил соболезнования родным и близким режиссёра и подчеркнул, что смерть Говорухина является невосполнимой утратой.

Народный артист России, кинорежиссёр и председатель Комитета Госдумы по культуре скончался сегодня после длительной болезни. По предварительной информации, он умер от острой сердечной недостаточности.