На Netflix появятся игры
Фото © Telltale Games
В сервисе появятся адаптированные версии проектов, которыми занимается компания Telltale Games.
В Сети появилась информация, что Netflix и Telltale Games заключили партнёрское соглашение. В связи с этим игры авторов The Wolf Among Us и The Walking Dead будут выходить в стриминговом сервисе.
Первым таким проектом станет Minecraft: Story Mode. Предполагается, что игра появится в Netflix уже до конца этого года.
По всей видимости, для Netflix будут адаптировать игры, чтобы упростить их до управления с помощью телевизионного пульта. Аналогично уже работают версии Game of Thrones и The Walking Dead на ТВ-приставке Amazon Fire TV.