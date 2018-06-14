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Опубликовано 14 июня 2018, 10:30

На Netflix появятся игры

Фото &copy; Telltale Games

Фото © Telltale Games

В сервисе появятся адаптированные версии проектов, которыми занимается компания Telltale Games.

В Сети появилась информация, что Netflix и Telltale Games заключили партнёрское соглашение. В связи с этим игры авторов The Wolf Among Us и The Walking Dead будут выходить в стриминговом сервисе.

Первым таким проектом станет Minecraft: Story Mode. Предполагается, что игра появится в Netflix уже до конца этого года.

По всей видимости, для Netflix будут адаптировать игры, чтобы упростить их до управления с помощью телевизионного пульта. Аналогично уже работают версии Game of Thrones и The Walking Dead на ТВ-приставке Amazon Fire TV.

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Сергей Сурепин
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