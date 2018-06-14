На Netflix появятся игры

В сервисе появятся адаптированные версии проектов, которыми занимается компания Telltale Games.

В Сети появилась информация, что Netflix и Telltale Games заключили партнёрское соглашение. В связи с этим игры авторов The Wolf Among Us и The Walking Dead будут выходить в стриминговом сервисе.

Первым таким проектом станет Minecraft: Story Mode. Предполагается, что игра появится в Netflix уже до конца этого года.